Токио, , 12:35 — REGNUM Флагман британского военно-морского флота авианосец Queen Elizabeth покинул порт японской базы Йокосука у входа в Токийский залив. Об этом сообщает 8 сентября агентство Kyodo.

Авианосец Queen Elizabeth Brian Burnell

На базе Йокосука авианосец находился с 4 сентября, для Queen Elizabeth это был первый заход в порт Японии. Информации о дальнейшем курсе британского флагмана нет.

В мае британский корабль вышел из Портсмута в 28-недельный поход. Маршрут предусматривает остановки в Индии, Японии, Южной Корее и Сингапуре.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в Тихом океане южнее японского острова Окинава состоялись совместные военно-морские учения Японии и Великобритании. Флагман Queen Elizabeth возглавлял ударную авианосную группу британских ВМС.

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