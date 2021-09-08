В Иванове объявили о начале отопительного сезона
Иваново, 8 сентября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Отопительный сезон начинается в Иванове с 9 сентября. Об этом сообщается на страницах администрации города в социальных сетях.
Отопительный сезон
«По поручению главы города 9 сентября в Иванове начнется подача тепла. Сначала отопление появится в детских садах и школах. Затем тепло поступит в жилые дома», — сообщили в администрации областного центра.
В комментариях горожане активно поддержали решение властей.
«Вот это суперская новость. Респект мэру».
»Пора, пора уже, на улице теплее чем в квартирах».
»Спасибо выборам, хоть в чем-то от них польза. В этом году хоть не будем мёрзнуть. Только, пожалуйста, не останавливайтесь творить добро. Делайте это ежегодно».
По данным Росгидрометеоцентра, в Иванове 8 сентября днём температура составит +16 градусов, ночью — до +10. С 9 по 13 сентября температура будет чуть выше, до +18, ночью до +5, а уже 14 сентября похолодает до +14 днём.