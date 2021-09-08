Пекин, , 12:26 — REGNUM Американский ракетный эсминец Benfold вторгся в территориальные воды Китая вблизи островов Наньша. Об этом говорится в заявлении официального представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тяня Цзюньли.

Эсминец Donald Cook U.S. Navy. Mate Airman Eben Boothby

По информации китайских военных, 8 сентября эсминец Benfold, не получив соответствующего разрешения от правительства КНР, вошёл в воды неподалёку от рифа Мисчиф. Риф относится к архипелагу Спратли, или Наньша, в юго-западной части Южно-Китайского моря.

Морские и воздушные силы Китая сопровождали иностранный корабль и наблюдали за ним. Экипаж эсминца предупредили о необходимости уйти из акватории. В минобороны КНР действия американской стороны расценили как серьёзное нарушение суверенитета и безопасности государства.

Как сообщало ИА REGNUM, принадлежность островов Спратли оспаривают Вьетнам, Китай, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней.

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