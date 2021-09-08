Улан-Удэ, 8 сентября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов заразился коронавирусом, несмотря на вакцинацию. Об этом он рассказал на своей странице в инстаграм, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата со страницы главы Бурятии Алексея Цыденова в инстаграм Алексей Цыденов подхватил коронавирус

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«Тест показал, что ковид есть, самочувствие нормально, только нос гундит», — отметил он.

По его словам, обоняние и вкус у него есть, температура нормальная, предположив, что это благодаря прививке. В связи с этим глава отметил, что был соблазн не сообщать об этом и «по-тихому ходить на работу».

«Но поскольку есть люди, которые со мной контактировали за последние дни, подставлять этих людей не счел возможным. Пусть знают и будут внимательны к себе и в случае появления признаков ОРВИ сразу обращаются к врачам», — добавил он.