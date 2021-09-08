Москва, , 12:25 — REGNUM Пандемия коронавируса и связанный с ней кризис серьёзно поменяли отношение к экономической политике в мире. Об этом 8 сентября заявил помощник президента РФ Максим Орешкин на Московском финансовом форуме.

«Принципы экономической политики не изменились, есть стандартные элементы экономической политики: управление совокупным спросом, структурой спроса, все эти вещи базовые, конечно же, остались на месте. Но есть три момента, которые очень важно извлечь как урок из прошедшего кризиса и реакций», — заявил Орешкин.По его словам, первое — это понимание того, что ответ макроэкономической политики на кризис должен быть соразмерен масштабу экономических проблем.

«Если у вас самая глубокая рецессия со Второй мировой войны, то и ответы должны быть такие же по размеру. И здесь, я считаю, Россия нашла оптимальный объём и размеры стимула», — пояснил Орешкин.

Второй вывод состоит в том, что инструментами экономической политики, управления совокупным спросом нужно действовать по-разному.

«Отсюда активное использование монетизации, бюджетных каналов по стимулированию. Потому что денежно-кредитная политика за такой короткий промежуток времени не может дать быстрого эффекта на совокупный спрос», — указал он.

Наконец, третий вывод состоит в том, что на этапе выхода из кризиса важно учитывать изменение структуры спроса.

«Она во многом и будет предопределять, с каким темпом экономики будут восстанавливаться», — подчеркнул Орешкин.