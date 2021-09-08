Саратов, 8 сентября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали 21 летальный исход среди пациентов с коронавирусом. Всего от COVID-19 умерли по состоянию на 8 сентября 2476 человек.

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По информации облминздрава, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались за минувший день 11 мужчин и 10 женщин в возрасте от 56 до 87 лет.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 8 сентября выявили 82 750 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели за все время 76 420 человек.

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