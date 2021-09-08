Киев, 8 сентября 2021, 12:29 — REGNUM Бывший президент Грузии, бежавший на Украину, Михаил Саакашвили твёрдо намерен вернуться на родину, несмотря на то, какие для него будут последствия. Об этом бывший грузинский лидер заявил в соцсети Facebook.
«Впервые за все эти годы я сказал, что приезжаю, независимо от последствий. Кому как нравится, не нравится и кто чем мне угрожает, — сказал экс-президент. — Мне не нужен ничей щит, я не буду никем прикрываться, включая европарламентария».
Причиной для такого решения Саакашвили стала критическая ситуация, которая, по его мнению, сложилась в Грузии. Он рассчитывает, что благодаря его приезду на улицы выйдет много людей и получится сменить власть в стране.
Напомним, в Грузии на 2 октября назначено проведение выборов в органы местного самоуправления. Лидеры оппозиционных партий называют эти выборы «референдумом», на котором граждане страны должны показать своё отношение к правящей партии «Грузинская мечта». Саакашвили ранее заявил, что вернётся на родину, чтобы участвовать процессе отстранения «Мечты» от власти.
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