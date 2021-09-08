Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 8 сентября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В ямальском городе Ноябрьске ООО «Трансгаз» задолжало 230 работникам заработную плату за июнь — июль 2021 года в размере более 10,4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Владимир Станулевич ИА REGNUM

Прокурор города внёс генеральному директору предприятия представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения предприятие-должник расплатилось со всеми сотрудниками.

По данным СПАРК, ООО «Трансгаз» зарегистрировано в Башкирии и занимается грузовыми перевозками автомобильным транспортом.