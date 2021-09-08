Москва, 8 сентября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В части мер борьбы с распространением коронавируса власти Москвы вынуждены искать компромисс между мнениями двух экспертных сообщества — врачей и экономистов. Об этом 8 сентября заявил мэр столицы Сергей Собянин на пленарной сессии Московского финансового форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По словам главы города, экономическое сообщество настаивает на том, что вводить ограничения не стоит в принципе, а медики напротив требуют ввести их в максимально жесткой форме. В итоге власти стараются принять наиболее сбалансированное решение с учетом текущей ситуации.

«Органам власти, правительству, президенту, региональным властям приходится взвешивать и то и другое и принимать компромиссное решение, которое бы позволило с одной стороны обеспечить здоровье и медицинскую помощь нашим гражданам, а с другой стороны сохранить экономику, не сократить количество рабочих мест, доходы. И между этими балансами мы постоянно находимся. Каждая страна реагирует по-своему. Мы приняли щадящий режим ограничительных мер, которые позволили на 90% свободно работать экономике в период пандемии», — сказал Собянин.