Собянин рассказал, как принимает решения о новых ограничениях
Москва, 8 сентября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В части мер борьбы с распространением коронавируса власти Москвы вынуждены искать компромисс между мнениями двух экспертных сообщества — врачей и экономистов. Об этом 8 сентября заявил мэр столицы Сергей Собянин на пленарной сессии Московского финансового форума, передает корреспондент ИА REGNUM.
По словам главы города, экономическое сообщество настаивает на том, что вводить ограничения не стоит в принципе, а медики напротив требуют ввести их в максимально жесткой форме. В итоге власти стараются принять наиболее сбалансированное решение с учетом текущей ситуации.
«Органам власти, правительству, президенту, региональным властям приходится взвешивать и то и другое и принимать компромиссное решение, которое бы позволило с одной стороны обеспечить здоровье и медицинскую помощь нашим гражданам, а с другой стороны сохранить экономику, не сократить количество рабочих мест, доходы. И между этими балансами мы постоянно находимся. Каждая страна реагирует по-своему. Мы приняли щадящий режим ограничительных мер, которые позволили на 90% свободно работать экономике в период пандемии», — сказал Собянин.