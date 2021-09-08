Москва, , 12:20 — REGNUM Пандемия коронавируса привела к пересмотру принципов экономической политики во многих странах мира. Об этом 8 сентября заявил помощник президента РФ Максим Орешкин на Московском финансовом форуме.

«В этот кризис стандартные клише экономической политики просто перестали работать. Если бы все пользовались старыми учебниками, глубина этого кризиса и его продолжительность была бы гораздо большей. Здесь мы увидели изменение подходов, изменение того, как действовали разные страны», — заявил Орешкин.