Лос-Анджелес, США, , 12:20 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп выступит в качестве комментатора на боксерском поединке, который состоится в Лос-Анджелесе 11 сентября, сообщает со ссылкой на стриминговый сервис FITE The Hill.

По информации сервиса, бывший глава Белого дома вместе со своим старшим сыном Дональдом Трампом-младшим выскажут «предлагать свою точку зрения» в течение всей ночи, в том числе во время главного боя между Эвандером Холифилдом и Витором Белфортом.

«Я люблю великих бойцов и великие бои», — заявил Трамп в пресс-релизе.

«Я с нетерпением жду встречи с ними в субботу вечером и поделюсь своими мыслями у ринга», — добавил он. — Вы не захотите пропустить это особое событие».

Перед тем, как стать главой Белого дома, Трамп комментировал ряд боксерских поединков в 1980-х и 1990-х годах в своих казино в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, во время которых он подружился с президентом UFC Даной Уайтом.