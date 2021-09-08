Москва, 8 сентября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Действующие на территории столицы России меры ограничений, которые связанны с пандемией коронавируса, являются щадящими. Такое мнение 8 сентября высказал мэр Москвы Сергей Собянин на пленарной сессии Московского финансового форума.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

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«Каждая страна принимает по-своему меры, по-своему реагирует. Мы приняли щадящий режим ограничительных мер, которые позволили на 90% свободно работать экономике во время пандемии», — приводит его слова ТАСС.

Также московский градоначальник добавил, что, когда власти города видят нарастание связанной с SARS-CoV-2 угрозы, ими принимаются локальные, точечные меры, позволяющие нивелировать такие процессы и снижать пиковые значения заболеваемости.

«Мы всегда принимаем такие решения исходя из того, что наша система здравоохранения справлялась с ситуацией. Когда мы видим, что наступает пик заболеваемости и мы находимся на грани <…>, мы только тогда принимаем ограничительные меры, <…> чтобы сбить эту волну», — добавил Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие 24 часа на территории России было выявлено 18024 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.