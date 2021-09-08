Мюнхен, Германия, 8 сентября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Китайский концерн Great Wall представил под маркой WEY на автомобильной выставке в Мюнхене новый концепт-кар. Об этом сообщает издание AutoHome.

AutoHome Концепт-кар WEY

Новый концептуальный автомобиль, созданный WEY, получил футуристический дизайн. Так, фары нового автомобиля украшены хромированными отверстиями. Модель лишена привычных колес. Их имитируют пластиковые компоненты.

Также новая модель оснащена камерами, которые заменили обычные задние зеркала. Автомобиль также имеет замаскированные ручки.

Внутри концептуальной модели Wey размещены пять кресел, которые расположены в три ряда.

Ранее Volkswagen представил на автомобильной выставке в Мюнхене электрический концепт кроссовера ID.5 GTX под названием ID. Life.

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