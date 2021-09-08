Новосибирск, 8 сентября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Полумарафон бега памяти Александра Раевича состоится в Новосибирске в эту субботу, 11 сентября. Главное требование для участников — наличие медицинской справки-допуска, иногородним участникам вместе с этим необходимо будет предоставить результаты ПЦР-теста. Об этом сообщила мэрия города.

Екатерина Корнева ИА REGNUM Бег

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"Как и в прошлом году, массовые дистанции для детей отменены в связи противоэпидемиологическими мерами», — уточнили в городской администрации.

Отметим, что впервые полумарафон памяти знаменитого тренера новосибирских бегунов на длинные дистанции Александра Раевича организовали его ученики в 1998 году. Он проходил на набережной Новосибирска. С 2001 года в рамках уже Сибирского фестиваля бега это соревнование проходит на Красном проспекте.