Краснодар, 8 сентября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 239 новых случаев заражения коронавирусом, на один случай меньше, чем накануне, об этом сообщили 8 сентября в региональном оперативном штабе. В числе новых носителей — 21 ребёнок.

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Случаи заражения за последние сутки подтверждены в 27 муниципалитетах. В том числе в Сочи выявлено 53 носителя, в Краснодаре — 46 заразившихся, ещё 20 случаев подтверждено в Армавире.

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае заражение коронавирусом подтвердили у 68 908 человек, в том числе у 4 421 ребенка. Выздоровели 49 902 пациента, скончались 5 498 человек с коронавирусом. На 8 сентября в коронавирусных стационарах Кубани лечатся 3 303 человека, 84 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, семеро — на ЭКМО. Дома лечение проходят 10 205 пациентов.