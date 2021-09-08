Ташкент, 8 сентября 2021, 12:16 — REGNUM Власти Узбекистана приветствуют формирование временного правительства в Афганистане, говорится в опубликованном 8 сентября заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства республики.
Там также отмечается, что Узбекистан готов «к развитию конструктивного диалога и практического взаимодействия с новыми государственными органами Афганистана».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Ирана заявил, что Исламская Республика не собирается закрывать границу с Афганистаном. Также он отметил, что Тегеран продолжит торговлю с Кабулом.
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