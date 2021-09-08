Казань, 8 сентября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В Татарии с начала пандемии по состоянию на 8 сентября зарегистрировали 25 856 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 45 — за прошедшие 24 часа. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего выздоровели 22 595 ковид-пациентов, скончались 698 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлении 36 человек, количество летальных исходов не изменилось.

Как сообщало ИА REGNUM, в России общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 по данным на 8 сентября стало составлять 7 065 904.

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