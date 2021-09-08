Санкт-Петербург, 8 сентября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. После трехдневного спада в Санкт-Петербурге вновь резко выросло число новых зафиксированных случаев коронавирусной инфекции. По этому показателю за минувшие сутки Северная столица, со своими 1430 новыми носителями, обогнала даже Москву, где выявлено 1269 новых случаев. Об этом 8 сентября сообщили в федеральном оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Палата реанимации в коронавирусном стационаре Петербурга

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Напомним, сутками ранее в Петербурге было отмечено всего 626 случаев инфекции, и коэффициент распространения COVID-19 опустился ниже нормативной единицы.

Всего за время пандемии в Петербурге зафиксировали 586 019 заразившихся, из числа заболевших выздоровели 560 569 человек, в том числе 963 пациента выписаны за последние сутки.

Также за минувшие сутки в Петербурге констатировали 37 новых смертей от ковида, ровно столько же было сутками ранее. Всего в городе от этой болезни к 8 сентября погибли 20 877 человек.