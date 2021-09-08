Уфа, 8 сентября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Число жертв ДТП на автотрассе Уфа — Зубово — Чишмы в Башкирии увеличилось до четырех. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

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Сообщается, что утром 7 сентября в Уфимском районе на 12 км этой автотрассы произошло столкновение встречных автомобилей ВАЗ-2112, за рулем которого находился 21-летний мужчина, и «Лада Гранта», под управлением 61-летнего мужчины.

Отмечается, что в этом ДТП получили не совместимые с жизнью травмы водитель «Лада Гранта» и 47-летний пассажир этого автомобиля, а также 25-летний пассажир автомобиля ВАЗ-2112. Они скончались на месте ДТП.

Сообщается, что вечером 7 сентября в медицинском учреждении скончался водитель ВАЗ-2112.

В больницу был также госпитализирован с тяжелыми травмами 47-летний пассажир «Лада Гранта».

«Известно, что авария произошла на затяжном повороте», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в суд Башкирии направят дело после гибели в ДТП трех человек.