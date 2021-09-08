Ташкент, 8 сентября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. По итогам первого полугодия 2021 года расходы на обслуживание госдолга Узбекистана выросли и составили 1,1 млрд долларов. Об этом сообщает Газета. уз со ссылкой на отчет минфина Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

«Из них 569,4 млн долларов — государственный внешний долг ($343,7 млн — выплаты по основному долгу, $225,7 млн — проценты), а также государственный внутренний долг — 551 млн долларов ($472 млн — основной долг, $79 млн — проценты)», — говорится в отчете.

Журналисты издания отмечают, что для сравнения, за шесть месяцев 2020 года расходы Узбекистана на обслуживание госдолга составляли около 760 млн долларов.