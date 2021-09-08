Казань, 8 сентября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В России существует проблема учёта данных о спортсменах-любителях. Об этом 8 сентября заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на форуме «Россия — спортивная держава».

Government.ru Дмитрий Чернышенко

«У нас отсутствует единый оператор биллинга данных, нет отчётности по количеству занимающихся в фитнес-клубах и зарегистрированных пользователей. Есть вопрос по невозможности учета спортсменов-любителей, мы этого не видим», — сказал Чернышенко.

Он добавил, что нет также данных о числе военных, которые занимаются физической подготовкой.

При этом он привёл пример Эстонии, где люди, занимающиеся спортом, получают идентификатор (ID).

«Без цифровых трансформаций спорта невозможно достичь результатов», — заключил Чернышенко

По его словам, задачей является сбор данных, на основе которых можно выстроить системы лояльности и создать единую экосистему, чтобы «сформировать меры для помощи бизнесу и спорту».