Костромская область, 8 сентября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Привлекать туристов в город Солигалич Костромской области предложили с помощью валенок. Об этом в ходе поездки на местное производство валяной обуви ООО «Сфера» заявил костромской губернатор Сергей Ситников.

Официальная страница производства ООО «Сфера» ВКонтакте Валенок

Малое предприятие, на котором трудятся 14 человек, выпускает дизайнерские валенки с росписью, полуваленки, домашнюю обувь и носки. Производство располагается в историческом здании бывшего тюремного замка и прилегавшей к ней Николаевской церкви, построенной в 1898 году.

«У меня к вам предложение. Если вы ничего не будете ломать, оставите старое оборудование, то через лет 5 на туризме будете зарабатывать больше, чем на производстве» , — сказал Ситников.

Как пояснила ИА REGNUM руководитель предприятия Олеся Богачева, производство основано в 1930 году. Изготовление валенок осуществляется вручную при помощи старинных станков.

«Мы работаем практически на музейном оборудовании. Всем станкам как минимум 60 лет, они вечные. Технология производства обуви не менялась с 1930-х годов, процесс аутентичен. Экскурсии на производство для детских садов и школ мы проводили и раньше, но на бесплатной основе. Сказать, что мы широко известны для туристов, пока нельзя. Надо налаживать систему информирования гостей региона» — пояснила Богачева.

Разработкой комплекса мероприятий для привлечения туристов в город поручено заняться главе Солигаличского района ОльгеЧичериной.