Привлекать туристов в Костромскую область предложили с помощью валенок
Костромская область, 8 сентября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Привлекать туристов в город Солигалич Костромской области предложили с помощью валенок. Об этом в ходе поездки на местное производство валяной обуви ООО «Сфера» заявил костромской губернатор Сергей Ситников.
Малое предприятие, на котором трудятся 14 человек, выпускает дизайнерские валенки с росписью, полуваленки, домашнюю обувь и носки. Производство располагается в историческом здании бывшего тюремного замка и прилегавшей к ней Николаевской церкви, построенной в 1898 году.
Как пояснила ИА REGNUM руководитель предприятия Олеся Богачева, производство основано в 1930 году. Изготовление валенок осуществляется вручную при помощи старинных станков.
Разработкой комплекса мероприятий для привлечения туристов в город поручено заняться главе Солигаличского района ОльгеЧичериной.
Справка: в Костромской области имеется множество направлений для развития туризма. Кострома считается родиной Снегурочки, посёлок Красное-на-Волге и город Кологрив — ювелирной и гусиной столицами России. В регионе расположена лосеферма, производят сыр, черную соль, осетровую икру.