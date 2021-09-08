Сыктывкар, 8 сентября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. С 1 октября в республике Коми ограничат движение грузового транспорта по автодорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в республиканском минстрое, ограничение будет действовать до 10 ноября.

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«Цель этих сезонных ограничений — обеспечение сохранности дорог в осенний период, безопасность дорожного движения, вводятся они каждый год. В списке дорог — 106 участков, общественное обсуждение по этому вопросу завершится 20 сентября», — сообщили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Коми заявил о необходимости ввода ограничений на промышленный вывоз леса из региона для того, чтобы сохранить дороги.