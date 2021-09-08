Ханты-Мансийск, 8 сентября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлен 141 новый случай заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (42 случая), сообщает 8 сентября региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 136 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 8 сентября в Югре зарегистрировано 71 709 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 67 975 человек, 1075 пациента с COVID-19 скончались (на два человека больше, чем днём ранее).