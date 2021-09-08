Ташкент, 8 сентября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. В первом полугодии власти Узбекистана подписали восемь договоров внешнего займа на общую сумму 972 млн долларов. Об этом сообщает Газета. уз со ссылкой на отчет минфина Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

Как отмечается в публикации, 330 млн долларов занято на поддержку бюджета, 642 млн долларов для финансирования проектов в сфере здравоохранения, обеспечения чистой питьевой воды и канализацией, животноводства, развития химической промышленности и других важных социальных и стратегических проектов.

«Эти средства были привлечены через долгосрочные (до 40 лет) льготные кредиты от международных финансовых организаций (МФО)», — говорится в сообщении.

Среди таких МФО — Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Французское агентство развития и иностранные государственные финансовые учреждения, такие как, Японское агентство международного сотрудничества и Эксимбанк Кореи.