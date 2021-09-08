Узбекистан в первом полугодии 2021 г. занял $972 млн
Ташкент, 8 сентября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. В первом полугодии власти Узбекистана подписали восемь договоров внешнего займа на общую сумму 972 млн долларов. Об этом сообщает Газета. уз со ссылкой на отчет минфина Узбекистана.
Как отмечается в публикации, 330 млн долларов занято на поддержку бюджета, 642 млн долларов для финансирования проектов в сфере здравоохранения, обеспечения чистой питьевой воды и канализацией, животноводства, развития химической промышленности и других важных социальных и стратегических проектов.
«Эти средства были привлечены через долгосрочные (до 40 лет) льготные кредиты от международных финансовых организаций (МФО)», — говорится в сообщении.
Среди таких МФО — Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Французское агентство развития и иностранные государственные финансовые учреждения, такие как, Японское агентство международного сотрудничества и Эксимбанк Кореи.