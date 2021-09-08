Пенза, 8 сентября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки зарегистрировали 232 новых носителя коронавируса. Накануне заболели 228 человек. По информации общероссийского оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на 8 сентября, всего по области подтверждено 65 368 заражений.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровели за все время 54 427 ковид-пациентов, в том числе за сутки — 275 человек. Скончались от COVID-19 всего 2284 жителя, из них за последние 24 часа — 15 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области наборами продуктов питания обеспечат пожилых получателей соцуслуг и многодетные малообеспеченные семьи. Всего адресную поддержку в связи с продлением режима повышенной готовности, вызванного угрозой распространения в регионе новой коронавирусной инфекции COVID-19, получат 22 708 жителей.

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