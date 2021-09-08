Киев, , 12:12 — REGNUM Профильный комитет Рады не поддержал постановление об обращении к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО.

Верховная рада Rada.gov.ua

Об этом прессе сообщил в кулуарах Рады 8 сентября первый заместитель председателя парламентской фракции «Слуга народа» и глава партии Александр Корниенко.

«Комитет принял решение о голосовании на усмотрение зала… то есть, нет поддержки в комитете. Мы будем опираться на решение комитета, в который входят наши представители и просто профессиональные люди», — заявил политик.

Объясняя казус с данным обращением, Корниенко также отметил, что фракция «Слуга народа» изначально не поддерживала само постановление, а поддерживала лишь факт сбора подписей, «потому что это был нормальный сигнал».

ИА REGNUM напоминает, что накануне стало известно, что на специальном внеочередном заседании 8 сентября Верховная рада Украины намерена принять обращение к Конгрессу США о предоставлении стране статуса основного союзника США вне НАТО. Эту инициативу поддержало руководство парламента и фракции «Слуга народа».

Однако после появления соответствующей информации резко против такого голосования выступили посол Украины в США, глава МИД страны, а вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина назвала инициативу «политической диверсией».