Новосибирск, 8 сентября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В Новосибирской области строители приступили ко второму этапу реконструкции бассейна «Спортивный клуб армии» — после сноса старого здания. На существующих фундаментах началось возведение корпуса площадью более 5 тысяч кв. м., сообщили в правительстве региона.

Правительство Новосибирской области Возведение нового корпуса крупнейшего бассейна в Новосибирской области

Реконструкция здания бассейна СКА на ул. Воинская в Новосибирске с длиной дорожек, соответствующей требованиям Международной федерации плавания — 50 метров, стартовала в начале 2021 года по поручению губернатора Андрея Травникова в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт и заместитель министра физической культуры и спорта региона Дмитрий Пронин сегодня, 8 сентября, проконтролировали ход работ на стройплощадке бассейна.

«По проекту старый корпус был демонтирован, и на существующих фундаментах будет построен новый спортивный комплекс переменной этажности — 3−4 этажа, соответствующий всем современным требованиям по безопасности и организации спортивного процесса. Сегодня подрядчик — ООО ПСК «Армаком» — идёт четко в графике. Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию в 2022 году», — прокомментировал Шмидт.

Он также отметил, что после завершения строительных работ бассейн на ул. Воинской смогут посещать 96 человек в час, почти 900 спортсменов в сутки.

По словам Пронина, по итогам 2021 года стоит задача достигнуть 50% технической готовности здания бассейна и в следующем году ввести объект в эксплуатацию.

Напомним, в Новосибирской области всего два бассейна с чашей длиной 50 метров, и только один из них «Нептун» — функционирующий. Второй — бассейн «Спортивный клуб армии» исчерпал свой эксплуатационный ресурс и подлежит масштабной реконструкции.