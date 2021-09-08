Ташкент, 8 сентября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Государственный внутренний долг Узбекистана вырос на 200 млн долларов — до 2,4 млрд долларов (3,8% к ВВП). Об этом сообщает Газета. уз со ссылкой на отчет минфина Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

«Из этой суммы более 3,17 трлн сумов — государственные ценные бумаги, $2,1 млрд — внутренний долг под гарантии государства», — говорится в сообщении.

Согласно обновленным данным Госкомстата, отношение госдолга к ВВП страны на начало 2021 года составило 38,9%.