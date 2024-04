Веллингтон, 8 сентября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Новозеландская инди-поп группа Yumi Zouma представили свой первый материал, записанный в этом календарном году, сообщает портал The Line Of Best Fit. Сингл получил название «Give It Hell» и вышел за прошлогодним альбомом группы «Truth Or Consequences».

Гитарист Джош Берджесс говорит об этой песне следующее: «Перед тем, как мы вышли на сцену для единственного аншлагового шоу в американском туре 2020 года, мы крепко обняли друг друга, и, сдерживая слезы, кто-то сказал: «Давайте устроим сегодня ад». На следующий день была выпущена «Truth Or Consequences». Мы поехали в Нью-Йорк, сделали несколько фотографий и разъехались по домам в США, Великобритании и Новой Зеландии. С тех пор мы не были в одной комнате».

Их третий студийный альбом, вышедший в прошлом году на лейбле Polyvinyl, смог гарантировать им опору на современной инди-сцене, благодаря трем хит-синглам — «Lonely After», «Cool For A Second» и «Right Track / Wrong Man».