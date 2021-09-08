Санкт-Петербург, 8 сентября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Ленинградской области за последние сутки лабораторно выявили 184 новых носителей коронавируса SARS-CoV-2, что на три человека меньше, чем днем ранее. Об этом 8 сентября сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Больше всего новых случаев заражения за последние сутки выявлено в городах Кудрово (19), Всеволожск (15) и Кириши (10).

Общее количество заразившихся за время пандемии в Ленобласти составляет 64 617 человек. За последние сутки выписали по выздоровлению в Ленобласти 80 человек, а общее число выздоровевших от ковида в регионе составляет на сегодня 50 533 человека.

За время пандемии от COVID-19 в Ленинградской области скончались 2423 человека, в том числе два пациента умерли за минувшие сутки. Это на один случай больше, чем сутками ранее.