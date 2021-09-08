Джакарта, 8 сентября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Министр юстиции и прав человека Индонезии Ясонна Лаоли заявил, что при пожаре в тюрьме Тангеранга спасли 81 человека, сообщает Kompas.

Luis Argerich Тюрьма

Политик отметил, что 81 заключенный будет временно переведен в другой блок.

Ясонна Лаоли также заявил, что тюрьма была построена в 1972 году, поэтому необходимо отремонтировать и проверить электропроводку.

Пожар произошел 8 сентября рано утром, около 1:45 по местному времени. В результате пожара погиб 41 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, два иностранных гражданина погибли в результате пожара в тюрьме Тангеранга.