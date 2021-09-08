Екатеринбург, 8 сентября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. В Екатеринбурге жителям пострадавшего от взрыва газа девятиэтажного дома на улице Индустрии разрешили вернуться в свои квартиры. Об этом сообщает свердловский главк МЧС.

Главное управление МЧС России по Свердловской области

На месте произошедшего провели выездное заседание комиссии по ЧС. По её итогам эвакуированные вернулись домой.

«Матери пострадавшего было предложено жилое помещение из маневренного фонда, но она от него отказалась», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв газа случился утром 8 сентября в одной из квартир на первом этаже. Пострадал один человек.