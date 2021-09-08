Ташкент, 8 сентября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Государственный долг Узбекистана вырос до 24,2 млрд долларов, или 38,5% к валовому внутреннему продукту (ВВП). Об этом сообщает Газета. уз со ссылкой на отчет минфина Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

Данные приводятся на период 1 июля 2021 года.

«Государственный внешний долг по сравнению с предыдущим кварталом увеличился примерно на 800 млн долларов — до 21,8 млрд долларов (34,7% к ВВП)», — говорится в сообщении.

Из этой суммы 15,4 млрд долларов привлечены от имени правительства, 6,4 млрд долларов — под гарантию правительства Узбекистана.