Москва, 8 сентября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В Москве за сутки выявили 1269 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировано 476 человек. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 8 сентября сообщили в оперштабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Пандемия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

Отметим, что за последние три дня число новых случаев ковида в столице не превышает 1,5 тыс.

В настоящее время на ИВЛ находятся 258 пациентов. Полностью выздоровели 1513 пациентов.

За минувшие сутки в Москве скончались 48 пациентов с коронавирусом.

Всего за истекшие сутки в России выявлено 18 024 новых случая коронавируса.