Владикавказ, 8 сентября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Северной Осетии к 2024 году будет создана основная инфраструктура курорта «Мамисон». Реализация проекта уже ведется. Активная фаза строительства начнется в 2022 году. Об этом сообщил генеральный директор компании «Курорты Северного Кавказа» Хасан Тимижев.

Gztslovo.ru Горнолыжный курорт «Мамисон» (3D визуализация)

«Мамисон» в активной фазе находится, в 2022 году начнем его строить. Порядка 15 км трасс к концу 2023 года должно у нас там появиться», — цитирует гендиректора ТАСС.

Напомним, в мае 2021 года Тимижев сообщил, что «Мамисон» сможет принять первых туристов уже через три года — в зимний сезон 2023/2024 года на курорте заработают 14 трасс.

Побывавший год назад на месте строительства курорта вице-премьер РФ Юрий Трутнев отметил, что при не очень значительных затратах в этих богатых достопримечательностями местах можно создать весьма привлекательное для туристов место.

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