Нью-Дели, , 12:00 — REGNUM Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил вопросы безопасности с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба российского Совбеза.

Николай Патрушев Defense.gov

Уточняется, что стороны обсудили вопросы углубления сотрудничества России и Индии в сфере безопасности, сделав акцент на дальнейшем взаимодействии в борьбе с терроризмом, нелегальной миграцией и незаконным оборотом наркотиков.

Также указывается, что Патрушев и Довал уделили внимание вопросам активизации совместной работы по линии спецслужб и военных ведомств.

«Обсуждены перспективы российско-индийского сотрудничества в целях создания условий для запуска процесса мирного урегулирования на основе межафганского диалога. Кроме того, достигнуты договоренности о координации подходов России и Индии к работе на афганском направлении в многосторонних форматах», — говорится в сообщении.

Помимо того, добавляется, что стороны почеркнули важность определения параметров будущего государственного устройства Афганистана народом этой страны, а также необходимость недопущения эскалации насилия, социальных, этнических и конфессиональных противоречий на афганской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что власти Китая готовы к диалогу с новым правительством Афганистана, созданным «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).