Краснодар, 8 сентября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Пункты вакцинации от коронавируса открылись в двух вузах Краснодара — в Кубанском государственном университете и в Кубанском государственном аграрном университете. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края 8 сентября. Прививки в открывшихся прививочных кабинетах могут сделать студенты и сотрудники учебных заведений. Первый подобный пункт вакцинации в регионе ранее был открыт в Сочи на базе госуниверситета.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

В Кубанском государственном университете пункт вакцинации открыт в медкабинете общежития №3, он работает каждый четверг с 10:00 до 12:00. Для студентов и преподавателей КубГАУ открылся кабинет в поликлинике на ул. Калинина 13, литер «А», он работает по будням с 9:00 до 19:00, по выходным с 12:00 до 15:00. Там же можно привиться и от гриппа. В планах открытие прививочных кабинетах и в других краснодарских вузах, планируется, что они заработают уже на следующей неделе.

По данным на 8 сентября в Краснодарском крае прививки от коронавируса сделали лишь 17% от численности обучающихся в вузах. При этом в Краснодарском государственном институте культуры от коронавируса привились 75% студентов, 73% получили вакцины в медицинском университете. Всего на Кубани открыто более 300 пунктов вакцинации от COVID-19, первым компонентом привились более 1,8 млн человек.