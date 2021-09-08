Тбилиси, 8 сентября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Ученики первых классов в школах Грузии начнут обучение не с 15 сентября в дистанционном формате, как остальные школьники, а 4 октября в очном. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Александра Майер ИА REGNUM В классе

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«Это решение основано на педагогическом мнении, согласно которому опыт первоклассников лучше начинать в классной среде, где будут одноклассники и учителя», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что традиционный формат для первоклассников возможен только в тех населённых пунктах, где при тестировании на коронавирус будет менее 4% положительных результатов. Там, где это условие будет соблюдаться, в школы с 4 октября также смогут пойти и ученики других классов.

Напомним, учебный год в Грузии начинается 15 сентября. По решению минобразования, до 4 октября все школы должны работать только в дистанционном формате.