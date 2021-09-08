Кемерово, 8 сентября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В муниципалитетах Кемеровской области из-за сезонного понижения температуры и завершения пляжного сезона закрылись почти все места массового отдыха у воды. Об этом сообщило региональное управление МЧС РФ.

Цитата из к/ф «Маленькие женщины». реж Грета Гервиг. 2019. США На пляже

По данным на сегодня, 8 сентября, официально прекратили работу 31 пляж и 53 места отдыха у воды. Всего в летний период для населения на акваториях были открыты 54 места отдыха у воды и 34 пляжа.

В ведомстве уточнили, что работа по предупреждению происшествий на воде продолжается.