Ярославль, 8 сентября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Работы на Добрынинском путепроводе в Ярославле могут быть завершены досрочно. Об этом 8 сентября рассказал заместитель председателя правительства области Виктор Неженец.

City-yaroslavl.ru Добрынинский путепровод

«Коллеги нам обещают, что сдадут Добрынинский путепровод досрочно — на месяц раньше. Планировалось, что его сдадут в ноябре, но обещают, что уже в конце сентября — начале октября мы откроем путепровод в полном объеме, на четыре полосы движения», — рассказал чиновник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, реконструкция путепровода идёт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Первоначально завершить работы планировалось в 2020 году, однако из-за технической ошибки несколько пролётов пришлось демонтировать и делать заново.

Сейчас путепровод открыт для проезда.