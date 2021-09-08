Уфа, 8 сентября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Проверку информации о «стрельбе» около гимназии №16 проводят в Уфе. Об этом 8 сентября сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на пресс-службу МВД по Башкирии.

Офисные стулья

Ранее в социальной сети было опубликовано видео, как рядом с гимназией по двору жилых домов пробежали мужчины в черной одежде, они кричали, а потом послышались звуки, похожие на выстрелы.

«По данному адресу зарегистрировано повреждение иномарки, которая была припаркована около расположенного рядом ресторана. Прибывшие сотрудники полиции предварительно установили, что машину повредил неизвестный металлическим стулом. Пострадавших нет. Лица, которые могут быть причастны к умышленному повреждению чужого имущества, доставлены в отдел полиции. В настоящее время проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение», — прокомментировали журналистам в МВД РФ по Башкирии.

По информации издания, факт стрельбы около гимназии не получил подтверждения.

По словам журналистам, полицейские доставили в отдел четырех уроженцев одного из кавказских регионов для выяснения обстоятельств произошедшего.