Киев, 8 сентября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В августе 2021 года объем транспортировки газа из ЕС на Украину составил почти 567 млн кубометров, сообщает 8 сентября пресс-служба компании-оператора ГТС Украины.

Газ для Украины

Согласно информации пресс-службы, это самый высокий показатель импорта газа в 2021 году, на 68 млн кубометров больше, чем в июле. Всего в текущем году было импортировано 1,7 млрд кубометров газа.

В сообщении отмечается, что основным направлением импорта газа остается Венгрия — 87% от всего объема.

ИА REGNUM напоминает, что цена газа в Европе неуклонно увеличивается с весны и в первые дни сентября приблизилась к $650 за тысячу кубометров. Ранее на Украине заявляли, что такой рост цен объясняется заговором со стороны России, которая якобы специально минимизировала транзит газа в ожидании начала работы проекта «Северный поток-2».

3 сентября на Украине также был зафиксирован исторический рекорд цены на газ — были проданы 50 тыс. кубометров топлива по цене около $715 за тысячу кубометров (с НДС и на условиях предоплаты).