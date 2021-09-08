Архангельск, 8 сентября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области COVID-19 диагностировали 243 жителям региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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Среди новых заболевших — 93 архангелогородца, 60 северодвинцев, 40 жителей Котласа. Случаи заболевания выявлены также в Вельском, Каргопольском, Приморском и других районах области.

«Кроме того, в статистику включено два завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездок в Турцию», — отметили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области от COVID-19 скончались более 1700 человек.