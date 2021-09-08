Москва, 8 сентября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Среди видов спорта, которыми регулярно занимаются, жители России назвали зарядку (26%), фитнес (14%), бег (12%), плавание и велосипедный спорт (по 9%), приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Maxpixel.freegreatpicture.com Спорт

Тяжелой атлетикой, гимнастикой и футболом увлечены по 7% опрошенных. Йогой постоянно занимаются 6%, боевыми искусствами, спортивной ходьбой, волейболом — по 4%, теннисом и баскетболом — по 3%, хоккеем — 2%, фигурным катанием — 1%. Не дружат со спортом 33% граждан.

Женщины чаще занимаются фитнесом, гимнастикой, йогой, мужчины — тяжелой атлетикой, футболом, единоборствами. Молодежь чаще занимается фитнесом, бегом, футболом, волейболом и баскетболом. Люди старше 45 лет — выбирают плавание и скандинавскую ходьбу.

Опрос проведен 23 августа-2 сентября 2021 года. Опрошены 3000 граждан РФ старше 18 лет в 522 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, в России занимаются спортом или физкультурой более половины граждан (56%).

Читайте подробнее: Систематически занимаются спортом более 55% жителей России