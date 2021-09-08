Екатеринбург, 8 сентября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Следственный комитет ведёт проверку по факту взрыва газа в жилом доме на окраине Екатеринбурга. Об этом сообщает управление данного ведомства по Свердловской области.

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Следователи осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев. Выясняются все обстоятельства ЧП.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв произошёл в квартире дома на ул. Индустрии на первом этаже утром 8 сентября. Один человек пострадал.