Саратов, 8 сентября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В Саратовской области против новой коронавирусной инфекции по состоянию на 8 сентября привили 652 220 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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За сутки вакцинировали 2762 жителя. Полный курс вакцинации антиковидными препаратами прошли 589 308 человек. Всего в регионе работают 99 прививочных пунктов, часть из них — круглосуточно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области по состоянию на 8 сентября подтверждено 82 750 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели с начала наблюдения 76 420 человек.

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