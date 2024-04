Нью-Йорк, США, 8 сентября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Американский экспериментальный дуэт 100 gecs, ставший значимым в популяризации жанра гипер-поп, в своих социальных сетях заявили, что их новая музыка уже в пути.

Музыка

https://www.instagram.com/p/CTfbrADhj_P/

Детали нового проекта до сих пор не известны, однако о названии грядущей пластинки может говорить следующий факт: тизер проекта появился через пару месяцев после того, как группа объявила о туре по Северной Америке под названием «10 000 gecs». в своем анонсе дуэт также сообщил, что альбом выйдет в «театре поблизости».

Будучи основанным в 2015 году, дуэт начал карьеру с мини-альбома 2016 года «100 gecs», предстоящий альбом станет продолжением пластинки 2019 года «1000 gecs» и его альбома ремиксов, прошлогоднего «1000 gecs and the Tree of Clues».