Дераа, Сирия, , 11:54 — REGNUM Подразделения сирийской армии вошли в Дераа-Баляд — последний оплот вооруженных бандформирований на юге республики, сообщает 8 сентября РИА Новости.

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Военные начали зачистку и обыск домов в жилых кварталах в поисках оружия и проверки на предмет установленных самодельных взрывных устройств.

Отмечается, что те боевики, которые отказались сложить оружие, группируются и укрепляют свои позиции в районе Аль-Сед и в палестинском лагере в Дераа-Баляд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее несколько террористов группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были взяты в плен американскими военными в сирийской провинции Эль-Хасака.

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