Москва, 8 сентября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Российская экономика восстанавливается после пандемии. Об этом 8 сентября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов во время выступления на Московском финансовом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

«Экономика восстанавливается, казна наполняется, ресурсы наполняют бюджет. Поэтому я согласен с тем, что деньги есть, и их нужно эффективно потратить, чтобы был результат», — констатировал текущее положение дел глава Минфина.

Результат работы властей, по его мнению, должен состоять в росте экономики и повышении благосостояния населения.